Китай приобрел у "Ленфильма" права на "золотую коллекцию" картин





Как отметил директор “Ленфильма” Эдуард Пичугин, компания наращивает сотрудничество с Китаем, поэтому было решено продать права на “золотую коллекцию” студии. В частности, проданные права не являются исключительными, поэтому через три года возможность работы с оригиналами хитов советской киноиндустрии прекратится. Чтобы заработать на этом, китайская компания отберет фильмы, имеющие потенциал, и приступит к их адаптации для своей публики.Примечательно, что права на “золотую коллекцию” не принадлежит “Ленфильму”, а этот вопрос решался при участии Госфильмофонда. В итоге было закреплено соглашение, которое не распространяется на зарубежный показ фильмов, чем воспользовалась кинокомпания.