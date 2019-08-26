Светлана Бондарчук устроила зажигательные танцы во время фотосессии

На новом видеоролике запечатлено, как Светлана Бондарчук танцует во время фотосессии. Артистка продемонстрировала стройную фигуру в черном обтягивающем платье с бахромой. Дополнить образ знаменитость решила сапогами-казаками, а также нанесла полноценный макияж. Экс-супруга Федора Бондарчука является владелицей PR-агентства и редактором журнала, поэтому часто задействована в фотосессиях. На опубликованном видео запечатлено, как актриса выполняет просьбу фотографа и кружится, но потом бросается в пляс.Многие поклонники в комментариях высоко оценили образ кумира и отметили, что он выгодно подчеркивает ноги. Светлану Бондарчук сравнили с красавицей-разбойницей из “Бременских музыкантов”.