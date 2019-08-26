Анастасия Решетова планирует рожать в сентябре

Модель обнародовала изображение, где она запечатлена с круглым животом. Комментируя кадр, Решетова утверждает, что находится на восьмом месяце беременности. Исходя из этого, можно предположить, что ребенок Тимати появится на свет в сентябре, а по знаку зодиака будет девой. Возлюбленная рэп-исполнителя все еще не может поверить, что через время станет матерью. Своим поклонникам она сказала, что ее малыш нынее весит больше, чем должен сейчас, но догадаться об этом, просто рассматривая фото, почти нереально.Анастасия Решетова стала серебряным призером конкурса красоты «Мисс Россия-2014». В следующем году она начала встречаться с Тимати, а в начале лета заявила о беременности от музыканта.