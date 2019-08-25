Глюк'Oza выступила на "Новой волне" в костюме гейши

Недавно в СМИ просочилась информация о возможном разводе Натальи Чистяковой-Ионовой, однако слухи не подтвердились. На фестивале “Новая волна” артистка появилась в распахнутом шелковом халате, который не скрывал вид на подвязку для чулок и лифчик звезды. В интервью “КП” Глюк’Oza призналась, что разрабатывала образ вместе с дизайнерами, а муж одобрил внешний вид своей звездной супруги. Как отметила певица, ее новая песня о современной, сильной и сексуальной женщине, которая живет свободно.Мужу артистки нравится ее тело и он не против откровенных нарядов, но главное, чтобы все было со вкусом. Он относится к этому, как к искусству, а именно, как к красивой картине или скульптуре.