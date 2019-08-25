Наталья Орейро поздравила дочь Игоря Крутого с днем рождения на «Новой волне»

В знаменитом курортном городе РФ начался песенный конкурс, в котором участвуют музыканты из 11 стран мира. По словам генерального продюсера «Новой волны 2019», ежегодно на фестивале меняется манера исполнения, репертуар, возникают новые направления и певцы. Крутой испытывает радость от того, что бренд фестиваля не исчерпал себя и по-прежнему привлекает знаменитостей, а кроме того он помогает находить и новых талантов.Игорь Крутой приехал в Сочи вместе с матерью, женой и дочерьми. В день открытия конкурса его дочь Виктория отмечала 34-летие, с чем поздравила ее одна из самых известных участниц праздника: аргентинская актриса Наталья Орейро, которую отечественный зритель знает по сериалу «Дикий Ангел». Она спела на русском языке «С днем рождения, дорогая Вика!» и посвятила ей одну из собственных композиций. Выступала южноамериканка в мини-наряде и золотистых сапогах, чем привлекла внимание находившейся на шоу публики.