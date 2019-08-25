Иосиф Оганесян провалил эксперимент Андрея Черкасова и вернулся в комнату к Александре Черно

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян согласился на предложение Андрея Черкасова, чтобы доказать, что он - мужчина и может пожить сам. На протяжении четырех дней участник реалити жил без своей супруги после того, как Саша Черно устроила супругу очередной конфликт на почве ревности к другу Евгению Ромашеву. Не единожды проектантка настаивала на том, чтобы муж перестал общаться с коллегой по проекту, но ее планы осуществить так и не удались.Тем не менее, после нескольких дней, проведенных в одиночестве, Иосиф Оганесян вернулся в комнату к Саше Черно и даже купил ей новые вещи.