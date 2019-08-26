Эксперты назвали продукты, которые многие готовят неправильно





Оказалось, что гречку на молоке готовят неправильно, поскольку она сохраняет полезные микроэлементы исключительно при приготовлении на воде. Этот продукт богат железом, а молоко - кальцием, а вместе они почти не усваиваются. Кладезем калия, фосфора и железа в молодой картошке является именно кожица, которую все привыкли очищать. Наибольшая польза моркови достигается после варки, поскольку в ней увеличивается количество бета-каротина и лютеина. При этом капусту не стоит варить или тушить, поскольку самой полезной считается только квашеный вариант.Баклажаны обогащаются калием во время запекания. Отруби и мюсли нужно готовить с водой, чтобы облегчить процесс переваривания. Тыкву не стоит готовить без кожуры, поскольку в ней содержится больше клетчатки и витамина С.