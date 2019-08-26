Эксперты назвали продукты, которые многие готовят неправильно
Эксперты назвали продукты, которые большинство готовит неправильно, что приводит к потере витаминов и даже вкуса. Раскрыты секреты приготовления распространенных блюд, которые станут приносить пользу.
Оказалось, что гречку на молоке готовят неправильно, поскольку она сохраняет полезные микроэлементы исключительно при приготовлении на воде. Этот продукт богат железом, а молоко - кальцием, а вместе они почти не усваиваются. Кладезем калия, фосфора и железа в молодой картошке является именно кожица, которую все привыкли очищать. Наибольшая польза моркови достигается после варки, поскольку в ней увеличивается количество бета-каротина и лютеина. При этом капусту не стоит варить или тушить, поскольку самой полезной считается только квашеный вариант.
Баклажаны обогащаются калием во время запекания. Отруби и мюсли нужно готовить с водой, чтобы облегчить процесс переваривания. Тыкву не стоит готовить без кожуры, поскольку в ней содержится больше клетчатки и витамина С.
Оказалось, что гречку на молоке готовят неправильно, поскольку она сохраняет полезные микроэлементы исключительно при приготовлении на воде. Этот продукт богат железом, а молоко - кальцием, а вместе они почти не усваиваются. Кладезем калия, фосфора и железа в молодой картошке является именно кожица, которую все привыкли очищать. Наибольшая польза моркови достигается после варки, поскольку в ней увеличивается количество бета-каротина и лютеина. При этом капусту не стоит варить или тушить, поскольку самой полезной считается только квашеный вариант.
Баклажаны обогащаются калием во время запекания. Отруби и мюсли нужно готовить с водой, чтобы облегчить процесс переваривания. Тыкву не стоит готовить без кожуры, поскольку в ней содержится больше клетчатки и витамина С.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00