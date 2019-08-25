Сын нового бойфренда Алены Савкиной Романа Макеева признался, что скучает по отцу

«Я скучаю по тебе», - написал 15-летний парень.

Алена Савкина счастлива в новых отношениях с сотрудником реалити-шоу «Дом-2» Романом Макеевым. Парочка настолько увлечена друг другом, что, кажется, перестала замечать все, что происходит вокруг них.Впрочем, есть обстоятельства, с которыми Рапунцель-младшей и Макееву все-таки придется считаться. Известно, что новый суженый Алены до сих пор по закону является несвободным мужчиной, а в браке у него подрастает 15-летний сын Богдан. И если жена Романа уже успела пожелать мужу счастья в новых отношениях, то мальчику явно сложно смириться с тем, что отец ушел из семьи.В итоге пока Макеев наслаждается молоденькой избранницей, его наследнику остается только скучать по родителю. Об этом свидетельствует комментарий подростка, который он оставил под последней публикацией Романа.Примечательно, что прокомментировать сын нового бойфренда Савкиной решил фотографию, на которой его отец запечатлен с Аленой, наряженной в форму выпускницы. Именно под этим снимком Макеев в очередной раз рьяно принялся признаваться новой пассии в любви, а также обещать, что теперь возьмет все в свои руки.К слову, на комментарий наследника Макеева обратили внимание многие читатели, которые принялись жалеть парня.