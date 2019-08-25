В Сети появилось видео с пьяными танцами Ирины Пичнук
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук встречается с Арайем Чобаняном, однако на свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина она появилась одна. Как стало известно позже, в Сеть попали кадры, где участница реалити танцует пьяной.
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук стала гостьей на праздновании бракосочетания Алексея Купина и Майи Донцовой. Хотя девушка на данный момент строит отношения с Арайем Чобаняном, она пришла одна, а также удивила остальных гостей пьяными танцами.
О поведении Ирины Пинчук стало известно позже, когда кадры с ее творчеством попали в Сеть, о чем пишет ondom2.com. На видео девушка еле держится на ногах, а некоторые поклонники и вовсе увидели, что участница реалити-шоу флиртует с парнями, несмотря на то, что ее сердце занято.
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук стала гостьей на праздновании бракосочетания Алексея Купина и Майи Донцовой. Хотя девушка на данный момент строит отношения с Арайем Чобаняном, она пришла одна, а также удивила остальных гостей пьяными танцами.
О поведении Ирины Пинчук стало известно позже, когда кадры с ее творчеством попали в Сеть, о чем пишет ondom2.com. На видео девушка еле держится на ногах, а некоторые поклонники и вовсе увидели, что участница реалити-шоу флиртует с парнями, несмотря на то, что ее сердце занято.