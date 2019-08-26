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Названы 7 наиболее странных человеческих зависимостей

Среди наиболее известных и распространённых вредных привычек – курение и пристрастие к алкоголю, но при этом их существует гораздо больше. Эксперты в области медицины и здоровья назвали самые странные человеческие зависимости, которые в некоторых случаях приводят к проблемам с работоспособностью организма.
Названы 7 наиболее странных человеческих зависимостей

Одной из первых специалисты называют потоманию - зависимость от воды. Человек с данной зависимостью пьёт не столько от испытываемой жажды, сколько в силу привычки. Некоторые выпивают в день до 10 литров воды, что может привести к вымыванию соли из организма, стать причиной раздражительности и болей в горле. Ещё одна странность – пить кровь. Эта зависимость также небезопасна для здоровья, так как у человека могут появиться проблемы с органами дыхания при отказе от употребления крови. Нередко люди не начинают романтические отношения по причине того, что боятся быть брошенными и испытать разочарование.

Кроме того, существуют люди, зависимые от употребления молочных продуктов. Дело в том, что сыр, молоко, йогурт, а также другая сладкая и жирная пища провоцируют выработку дофамина, вследствие чего человек чувствует удовлетворённость, связывая её с потреблением «молочки», от которой в дальнейшем не может себе отказывать. Причины зависимости от татуировок учёные пока точно не смогли определить, но при этом констатируют: многие задумываются о следующем рисунке на теле даже когда предыдущий ещё не закончен. Возможно, причина в привыкании к боли при прокалывании кожи или в повышенном внимании окружающих, считают эксперты.

Зависимость от домашних животных ещё называют синдромом Ноэ, который характеризуется чрезмерной любовью к питомцам. Это может быть чревато инфекциями, так как часто зависимый человек не в состоянии уделить внимание, накормить, вылечить или искупать каждое животное, вследствие чего в жилье наблюдаются антисанитарные условия. И седьмая привычка – зависимость от пластической хирургии, когда люди делают столько операций, что почти теряют первоначальный облик.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

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