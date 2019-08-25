Диетологи рассказали о полезных свойствах кукурузы
Продукт помогает в лечении многих болезней.
В 21 веке кукуруза является популярным продуктом. Среди злаковых культур она уступает только пшенице.
Эксперты рекомендуют употреблять «царицу полей» в вареном и сыром виде, так как при консервации она теряет половину полезных свойств. Продукт содержит большое количество фосфора, магния и калия, сообщает РИА LIVE24.
Специалисты утверждают, что кукуруза помогает в лечении болезней почек, желчного пузыря и печени. Кроме того, ее советуют кушать для профилактики сахарного диабета.
Экстракт злакового растения успешно применяется в медицине для создания препаратов от недостаточного желчеотделения, холангита, холецистита и гепатита.
Несмотря на пользу, продукт оказывает плохое воздействие на граждан, страдающих ожирением, из-за наличия в нем большого количества калорий.
В 21 веке кукуруза является популярным продуктом. Среди злаковых культур она уступает только пшенице.
Эксперты рекомендуют употреблять «царицу полей» в вареном и сыром виде, так как при консервации она теряет половину полезных свойств. Продукт содержит большое количество фосфора, магния и калия, сообщает РИА LIVE24.
Специалисты утверждают, что кукуруза помогает в лечении болезней почек, желчного пузыря и печени. Кроме того, ее советуют кушать для профилактики сахарного диабета.
Экстракт злакового растения успешно применяется в медицине для создания препаратов от недостаточного желчеотделения, холангита, холецистита и гепатита.
Несмотря на пользу, продукт оказывает плохое воздействие на граждан, страдающих ожирением, из-за наличия в нем большого количества калорий.
Наука
Добавил: Роман Сегодня, 16:30