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Оксана Фёдорова показала видео детского кастинга моделей

Российская модель и телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная-2002» Оксана Фёдорова на странице в Instagram опубликовала небольшой видеоролик с кадрами детского кастинга моделей. Знаменитость была членом жюри отбора, но какого именно проекта – не уточнила.
Оксана Фёдорова показала видео детского кастинга моделей

В кадрах видео, обнародованного Оксаной Фёдоровой, совсем юные модели и подростки постарше демонстрируют свои таланты и отвечают на вопросы членов жюри. В ролике девочки и даже несколько мальчиков поют, показывают навыки «подиумной» походки, рассказывают об учёбе, увлечениях и мечтах. В подписи к публикации модель лишь написала о кастинге, проводимом «Royal model agency», проигнорировав вопросы подписчиков, в какую программу или проект проводился данный отбор.

Стоит отметить, что большинство подписчиков Оксаны Фёдоровой искренне недоумевают по поводу детских кастингов и стремлений родителей «протолкнуть» ребёнка в модельный бизнес. Некоторые пишут, что категорически против публичности, поэтому никогда не позволят сыну или дочери ходить на разные отборы в агентства. Часть подписчиков больше внимания уделили внешности Фёдоровой, написав комплименты её красоте и утончённости.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00

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