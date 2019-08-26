Оксана Фёдорова показала видео детского кастинга моделей

В кадрах видео, обнародованного Оксаной Фёдоровой, совсем юные модели и подростки постарше демонстрируют свои таланты и отвечают на вопросы членов жюри. В ролике девочки и даже несколько мальчиков поют, показывают навыки «подиумной» походки, рассказывают об учёбе, увлечениях и мечтах. В подписи к публикации модель лишь написала о кастинге, проводимом «Royal model agency», проигнорировав вопросы подписчиков, в какую программу или проект проводился данный отбор.Стоит отметить, что большинство подписчиков Оксаны Фёдоровой искренне недоумевают по поводу детских кастингов и стремлений родителей «протолкнуть» ребёнка в модельный бизнес. Некоторые пишут, что категорически против публичности, поэтому никогда не позволят сыну или дочери ходить на разные отборы в агентства. Часть подписчиков больше внимания уделили внешности Фёдоровой, написав комплименты её красоте и утончённости.