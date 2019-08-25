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Авербух о раке мозга у Анастасии Заворотнюк: «Глупости какие-то!»

Известный российский фигурист Илья Авербух прокомментировал слухи о том, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. По его словам, все это «глупости какие-то».
Авербух о раке мозга у Анастасии Заворотнюк: «Глупости какие-то!»

В последние дни поклонники с тревогой следят за сообщениями, касающимися Анастасии Заворотнюк. Дело в том, что известная актриса, сыгравшая главную роль в семейном сериале «Моя прекрасная няня», перестала появляться на публике, отказалась от участия в спектакле, почти не появляется в Instagram и не приехала в Крым на выступление своего мужа Петра Чернышова. Непроверенные анонимные источники утверждали, что актриса заболела онкологическим недугом, от которого в свое время скончалась Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский.

Илья Авербух является близким другом и коллегой Петра Чернышова. Он дружен с семьей и знаком с ситуацией не понаслышке. «Пишут какие-то глупости», - такими словами охарактеризовал он информацию, которую преподносят в СМИ.

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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:04

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