Авербух о раке мозга у Анастасии Заворотнюк: «Глупости какие-то!»





В последние дни поклонники с тревогой следят за сообщениями, касающимися Анастасии Заворотнюк. Дело в том, что известная актриса, сыгравшая главную роль в семейном сериале «Моя прекрасная няня», перестала появляться на публике, отказалась от участия в спектакле, почти не появляется в Instagram и не приехала в Крым на выступление своего мужа Петра Чернышова. Непроверенные анонимные источники утверждали, что актриса заболела онкологическим недугом, от которого в свое время скончалась Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский.Илья Авербух является близким другом и коллегой Петра Чернышова. Он дружен с семьей и знаком с ситуацией не понаслышке. «Пишут какие-то глупости», - такими словами охарактеризовал он информацию, которую преподносят в СМИ.