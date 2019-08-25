Здоровье Олега Меньшикова подкосилось после смерти Александры Назаровой, заявили его коллеги





Александра Назарова ушла из жизни 20 августа, и это трагическое событие вызвало у Меньшикова сильный стресс. Он занимался подготовкой к похоронам и организацией церемонии прощания. Все эти усилия привели к тому, что самочувствие худрука внезапно ухудшилось и это стало причиной экстренной госпитализации.На самой церемонии Меньшикова не было, позднее стало известно о том, что он попал в больницу. «Конечно, это все взаимосвязано», - заявил журналистам актер театра Серей Бадичкин.