Здоровье Олега Меньшикова подкосилось после смерти Александры Назаровой, заявили его коллеги
Здоровье Олега Меньшикова подкосилось после смерти Александры Назаровой. Об этом заявили его коллеги из московского театра имени Ермоловой, пишет «КП».
Александра Назарова ушла из жизни 20 августа, и это трагическое событие вызвало у Меньшикова сильный стресс. Он занимался подготовкой к похоронам и организацией церемонии прощания. Все эти усилия привели к тому, что самочувствие худрука внезапно ухудшилось и это стало причиной экстренной госпитализации.
На самой церемонии Меньшикова не было, позднее стало известно о том, что он попал в больницу. «Конечно, это все взаимосвязано», - заявил журналистам актер театра Серей Бадичкин.
Александра Назарова ушла из жизни 20 августа, и это трагическое событие вызвало у Меньшикова сильный стресс. Он занимался подготовкой к похоронам и организацией церемонии прощания. Все эти усилия привели к тому, что самочувствие худрука внезапно ухудшилось и это стало причиной экстренной госпитализации.
На самой церемонии Меньшикова не было, позднее стало известно о том, что он попал в больницу. «Конечно, это все взаимосвязано», - заявил журналистам актер театра Серей Бадичкин.