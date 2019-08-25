В Москве погиб в ДТП известный режиссер Игорь Хомский





Авария была зафиксирована в районе Юрьевского переулка. Автомобиль, которым управлял Игорь Хомский, потеряла управление и на полном ходу врезалась в КАМАЗ. Полученные травмы были не совместимы с жизнью, что констатировали прибывшие на место ЧП медики.Игорю Хомскому было 42 года. Самой известной его работой является сериал "Закон каменных джунглей".