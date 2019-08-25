Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отдохнул с Нино Нинидзе и друзьями

«Максим, ну можно уже?» - обратился писатель к Виторгану.





Сообщения о том, что Максим Виторган закрутил новый роман, появились совершенно недавно. И если сначала мало кто верил в искренность чувств бывшего мужа Ксении Собчак и 28-летней Нино Нинидзе, то сейчас фолловеры заметили, что парочка всерьез относится друг к другу.Вот только и Нинидзе, и Виторган по-прежнему не торопятся официально объявлять о своем романе, да и совместные фотографии актеров в соцсети довольно непросто отыскать. Посещая вместе различные светские вечеринки, Максим и Нино стараются сторониться фотоаппаратов.Впрочем, в отпуске Виторган и Нинидзе дают волю своим чувствам. Накануне Максим и Нино, прибыв на морской курорт, решили встретиться с приятелями из «Квартета И». Чуть позже к ним примкнул и пиарщик Саша Цыпкин, который практически сразу же обнародовал в личном микроблоге снимки, сделанные во время ужина.На видеозаписи сложно не заметить, что сначала Виторган даже немного засмущался, однако потом начал строить веселые физиономии. Также пользователи Сети тут же обратили внимание на то, что возле Максима сидела Нинидзе, которая просто счастливо улыбалась.