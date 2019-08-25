АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отдохнул с Нино Нинидзе и друзьями

Экс-избранник скандальной журналистки Ксении Собчак – 46-летний киноактер Максим Виторган в компании Нино Нинидзе и близких приятелей повеселился в отпуске. Отметим, что романтические отношения с 28-летней коллегой режиссер-постановщик по-прежнему отказывается как-либо комментировать.
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отдохнул с Нино Нинидзе и друзьями

Сообщения о том, что Максим Виторган закрутил новый роман, появились совершенно недавно. И если сначала мало кто верил в искренность чувств бывшего мужа Ксении Собчак и 28-летней Нино Нинидзе, то сейчас фолловеры заметили, что парочка всерьез относится друг к другу.

Вот только и Нинидзе, и Виторган по-прежнему не торопятся официально объявлять о своем романе, да и совместные фотографии актеров в соцсети довольно непросто отыскать. Посещая вместе различные светские вечеринки, Максим и Нино стараются сторониться фотоаппаратов.

Впрочем, в отпуске Виторган и Нинидзе дают волю своим чувствам. Накануне Максим и Нино, прибыв на морской курорт, решили встретиться с приятелями из «Квартета И». Чуть позже к ним примкнул и пиарщик Саша Цыпкин, который практически сразу же обнародовал в личном микроблоге снимки, сделанные во время ужина.

На видеозаписи сложно не заметить, что сначала Виторган даже немного засмущался, однако потом начал строить веселые физиономии. Также пользователи Сети тут же обратили внимание на то, что возле Максима сидела Нинидзе, которая просто счастливо улыбалась.

«Максим, ну можно уже?» - обратился писатель к Виторгану.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон об отношениях: «Захлебывалась в…
Сын внучки Олега Стриженова нуждается в постоянной терапии из-за смертельной…
В Сети продемонстрировали фото и видео нового смартфона OnePlus…
Зеленский заявил о покорении украинцами «крепости…
Звезда шоу "Песни" Кристина Кошелева поделилась творческими планами после ухода от Максима…
Здоровье Олега Меньшикова подкосилось после смерти Александры Назаровой, заявили его…
Эксперты составили рейтинг японских седанов по цене новой Lada…
Иван Охлобыстин ставит свечки у иконы “Неупиваемая чаша”, чтобы не зависеть от…
В Красноярске из автобуса выпали женщина с…
На беременную звезду «Дома-2» Александру Артемову «напали» двое…
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отдохнул с Нино Нинидзе и…
Анита Цой и ее муж отметят 29-ю годовщину свадьбы…
Эксперты рассказали, как собрать игровой ПК за 15 тысяч…
В Москве погиб в ДТП известный режиссер Игорь…
Алёна Хмельницкая в песцовой шубе процитировала строки Марины Цветаевой о «милом…
Валерия трогательно поздравила своего сына Артемия Шульгина с…
Медики назвали 7 простых способов снижения уровня…
Игоря Николаева «зацепили» слова о «сбежавшей» от него Наташе…
Марию Кожевникову заподозрили в…
Сатановский и Ходаренок рассказали о секретности российского…
Специалисты разрабатывают лекарство, останавливающее процесс…
Дмитрий Маликов приобрел пластинку времен СССР для…
Древнегреческий механизм «предсказал» апокалипсис 1…
Елизавета Боярская заявила о своей любви к…
Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в…
Два развода, смерть сына и тяжелая болезнь: Судьба именинника Георгия Данелии сложилась…
Сын нового возлюбленного Алены Савкиной Романа Макеева признался, что не взял деньги за раскрытие тайн…
Составлен список лучших кроссоверов для российского…
Обнародовано видео победного нокаута Сергея Ковалева в бою с Энтони…
Названы лучшие российские внедорожники, не вызывающие…
Лев Лещенко не планирует покидать сцену и уходить на…
«Ты ехал к ней, а ее уже нет!»: Максим Галкин обиделся на оборванную…
Кейт Миддлтон и Меган Маркл не могут забеременеть одновременно из-за королевского…
Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни в нищете в…
Валерий Меладзе показал подросшего внебрачного сына…
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных укусил китайский…
Герой России назвал Су-57 гордостью ВКС…
Американский кардиолог назвал четыре способа для предотвращения…
Лера Курдявцева запечатлела в небе над Сочи светящийся…
McLaren GT обзаведется багажом стоимостью в 15 000…
Просмотреть все новости