Алёна Хмельницкая в песцовой шубе процитировала строки Марины Цветаевой о «милом грехе»

Алёна Хмельницкая, несмотря на 48-летний возраст, нередко демонстрирует подписчикам стройную фигуру и совсем не выглядящую на «паспортные данные» внешность. Недавно знаменитость участвовала в фотосессии, организованной в поддержку благотворительной организации «Сила Веры», поделившись кадрами из неё с поклонниками. На снимках Хмельницкая запечатлена в элегантном и «дорогом» образе – в песцовой шубе, блестящем серебристом обтягивающем платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Дополняет наряд ансамбль из сапфиров и бриллиантов в виде кольца с крупным камнем и удлинённых серег.В подписи к публикации Алёна Хмельницкая цитирует строки стихотворения Марины Цветаевой «Легкомыслие - милый грех», а с помощью хештегов желает всем подписчикам улыбок и прекрасного настроения. Фолловеры в ответ пишут актрисе огромное количество комплиментов, оценивая её элегантный образ, утончённость и идеально выбранный наряд.