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Валерия трогательно поздравила своего сына Артемия Шульгина с 25-летием

Певица Валерия поздравила своего 25-летнего сына со свадьбой и днем рождения. Трогательное обращение артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Валерия трогательно поздравила своего сына Артемия Шульгина с 25-летием

Прежде всего Валерия поздравила себя с тем, что в этот день у нее родился сын, а также артистка перечислила прекрасные качества Артемия Шульгина. По мнению звездной матери, ее старший наследник умный, красивый, обладает рядом талантов, а также он ответственный, трудолюбивый, щедрый и умеет дружить. Главным она считает умение прийти на помощь в нужный момент. Валерия любит и уважает своего сына, а также чувствует, как постепенно он становится опорой для семьи. В день рождения Артемия Шульгина артистка пожелала ему, чтобы он добивался целей, развивался, был окружен любовью и набирался мудрости.

Валерия отметила, что ей радостно от того, что теперь ее старший сын в надежных руках своей жены. Как известно, Артемий Шульгин женился, поставив в известность семью лишь накануне свадьбы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:51

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