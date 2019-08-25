Игоря Николаева «зацепили» слова о «сбежавшей» от него Наташе Королёвой

Второй супругой Игоря Николаева была популярная певица Наташа Королёва, брак с которой продлился почти 9 лет. В 2001 году пара объявила о расставании и сейчас каждый из эк-супругов счастлив с новым избранником. Королёва недавно отпраздновала топазовую свадьбу с Сергеем Глушко, известным также как Тарзан, а Николаев уже более 8 лет живёт с певицей Юлией Проскуряковой, вместе с которой воспитывают 3-летнюю дочь Веронику. Однако поклонники музыканта, как оказалось, до сих пор помнят о его расставании с бывшей возлюбленной, о чём напомнили в комментариях к одной из недавних публикаций.На снимке Игорь Николаев запечатлён на фоне моря и заката в Геленджике, в подписи отметив, что прибыл в город с «секретной миссией». Именно под этим постом один из фолловеров написал о «сбежавшей с ярким бантом» от музыканта Королёвой, имея в виду расставание пары 18 лет назад.Николаев не смог проигнорировать «выпад» в свою сторону, иронично ответив, что «окружающим всегда виднее» и они лучше самих супругов знают, как всё было на самом деле. К дискуссии подключились и другие подписчики, ставшие на сторону знаменитостей, написав о «делах давно минувших дней», которые не стоит обсуждать.