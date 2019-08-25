Марию Кожевникову заподозрили в беременности

Актриса и политик Мария Кожевникова родила трех сыновей от супруга, бизнесмена Евгения Васильева. На последнем опубликованном видео в Instagram-аккаунте поклонники заметили округлившийся живот и заподозрили артистку в четвертой беременности. На данный момент звезда находится на отдыхе вместе с семьей на испанском курорте Марбелья. Кожевникова записала ролик совместно со своими детьми, пятилетним Иваном и четырехлетним Максимом. Публика заметила, что сыновья знаменитости уже поравнялись по росту и стали похожи на близнецов.На кадрах Мария Кожевникова запечатлена в белоснежном халате, прыгающей вместе с детьми на кровати, размещенной на улице. В комментариях поклонники осыпали семейство комплиментами, а также назвали актрису хорошей матерью.