Специалисты разрабатывают лекарство, останавливающее процесс старения





Поскольку стареющая клетка не может делиться, её нельзя считать мертвой, напротив, речь скорее идёт о спящей клетке, которая ничего не делает, однако остается метаболически активной. Чем старше человек, тем больше у него «спящих» клеток, что приводит не только ко старению, но и к различным заболеваниям. Ученые намерены разработать прицельные сенолитики – препараты, которые будут обнаруживать вышеназванные клетки и снова их запускать. Подобный процесс уже задействуется при лечении рака, отметили эксперты.Стоит добавить, что полностью исключить процесс старения невозможно, ведь «стареющая» клетка отвечает за заживление ран или функционирование иммунной системы.