Специалисты разрабатывают лекарство, останавливающее процесс старения
Австралийские исследователи, представляющие онкологический центр в Мельбурне, создают уникальное лекарство, способное останавливать процесс старения благодаря тому, что организм будет избавляться от стареющих клеток. О своей научной работе ученые рассказали накануне в интервью Science ABC.
Поскольку стареющая клетка не может делиться, её нельзя считать мертвой, напротив, речь скорее идёт о спящей клетке, которая ничего не делает, однако остается метаболически активной. Чем старше человек, тем больше у него «спящих» клеток, что приводит не только ко старению, но и к различным заболеваниям. Ученые намерены разработать прицельные сенолитики – препараты, которые будут обнаруживать вышеназванные клетки и снова их запускать. Подобный процесс уже задействуется при лечении рака, отметили эксперты.
Стоит добавить, что полностью исключить процесс старения невозможно, ведь «стареющая» клетка отвечает за заживление ран или функционирование иммунной системы.
Поскольку стареющая клетка не может делиться, её нельзя считать мертвой, напротив, речь скорее идёт о спящей клетке, которая ничего не делает, однако остается метаболически активной. Чем старше человек, тем больше у него «спящих» клеток, что приводит не только ко старению, но и к различным заболеваниям. Ученые намерены разработать прицельные сенолитики – препараты, которые будут обнаруживать вышеназванные клетки и снова их запускать. Подобный процесс уже задействуется при лечении рака, отметили эксперты.
Стоит добавить, что полностью исключить процесс старения невозможно, ведь «стареющая» клетка отвечает за заживление ран или функционирование иммунной системы.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:54