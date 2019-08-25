Дмитрий Маликов приобрел пластинку времен СССР для алкоголиков

Музыкант оказался владельцем раритетной пластинки для граммофона, которая была выпущена Апрелевским заводом грампластинок в 1987 году. Запись была сделана в 1986 году при участии заслуженного врача УССР и кандидата медицинских наук Алексея Кулакова. Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем, была разработана в санатории Ялты. Дмитрий Маликов шуточно призвал своих подписчиков доставать “вертушки” и тренироваться.Поклонники посоветовали звезде начать лечение в понедельник, а также отметили, что для настоящих зависимых такая пластинка не поможет. Ранее музыкант призвал публику помочь ему написать слова для песни, а также поблагодарил фанатов за их творчество.