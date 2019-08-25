Древнегреческий механизм «предсказал» апокалипсис 1 сентября





Объект создали в изначальном виде, после чего он рассчитал расположение космических тел. Древнегреческий «компьютер» функционирует как хороший вычислительный прибор, несмотря на узкую специализацию. Результат недавней работы прибора указал на предстоящую катастрофу: 1 сентября землянам стоит ожидать наступление апокалипсиса.В первый день осени, по прогнозу, произойдет астрономическое событие катастрофическое по своим последствиям для Земли и Луны. Уфологи уверены, что человечество погибнет в случае осуществления этого прогноза, о достоверность которого современная наука умалчивает.