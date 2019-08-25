Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян
Летчик-космонавт Салижан Шарипов 24 августа отметил 55 лет со дня рождения. В интервью журналистам портала "МИР24" он признался, что верит в существование инопланетян.
По словам космонавта, он ни разу не видел пришельцев, но уверен, что люди не могут быть одни во всей Вселенной, где огромное множество планет, похожих на Землю, и звезд, схожих с Солнцем. Салижан Шарипов согласен с тем, что современная наука пока не может установить факт существования жизни на иных космических объектах, но сам он твердо уверен, что «мы не одни».
Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
По словам космонавта, он ни разу не видел пришельцев, но уверен, что люди не могут быть одни во всей Вселенной, где огромное множество планет, похожих на Землю, и звезд, схожих с Солнцем. Салижан Шарипов согласен с тем, что современная наука пока не может установить факт существования жизни на иных космических объектах, но сам он твердо уверен, что «мы не одни».
Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:56