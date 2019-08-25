Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян





По словам космонавта, он ни разу не видел пришельцев, но уверен, что люди не могут быть одни во всей Вселенной, где огромное множество планет, похожих на Землю, и звезд, схожих с Солнцем. Салижан Шарипов согласен с тем, что современная наука пока не может установить факт существования жизни на иных космических объектах, но сам он твердо уверен, что «мы не одни».Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.