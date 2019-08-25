Обнародовано видео победного нокаута Сергея Ковалева в бою с Энтони Ярдом



Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town 👊



An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 24 серпня 2019 р.

Сергей Ковалев благодаря первенству в рамках поединка сумел оставить за собой звание чемпиона мира в полутяжелом весе, когда отправил противника в нокаут. Кроме того, спортсмен попал на видео, которое было обнародовано в Сети. Бой между боксерами состоялся в Челябинске и продолжался 11 раундов. Многие поклонники чемпиона выразили восхищение его силой и выносливостью. Из 38 побед Ковалева на профессиональном ринге 29 он завоевал досрочно, а Ярд проиграл впервые за 19 боев.Известно, что Сергей Ковалев сумел заполучить чемпионский титул в феврале 2019, когда после оценок судей одержал победу над выходцем из Колумбии Элейдером Альваресом. Россиянин посвятил последнюю победу своему коллеге Максиму Дадашеву, последний погиб при трагических обстоятельствах.