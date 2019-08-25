Обнародовано видео победного нокаута Сергея Ковалева в бою с Энтони Ярдом
Представляющий РФ боксер Сергей Ковалев сумел отстоять свой титул чемпиона по версии WBO, когда отправил в нокаут оппонента из Британии Энтони Ярда. На странице Boxing on BT Sport в Twitter опубликован ролик победного для россиянина поединка.
Сергей Ковалев благодаря первенству в рамках поединка сумел оставить за собой звание чемпиона мира в полутяжелом весе, когда отправил противника в нокаут. Кроме того, спортсмен попал на видео, которое было обнародовано в Сети. Бой между боксерами состоялся в Челябинске и продолжался 11 раундов. Многие поклонники чемпиона выразили восхищение его силой и выносливостью. Из 38 побед Ковалева на профессиональном ринге 29 он завоевал досрочно, а Ярд проиграл впервые за 19 боев.
Известно, что Сергей Ковалев сумел заполучить чемпионский титул в феврале 2019, когда после оценок судей одержал победу над выходцем из Колумбии Элейдером Альваресом. Россиянин посвятил последнюю победу своему коллеге Максиму Дадашеву, последний погиб при трагических обстоятельствах.
Сергей Ковалев благодаря первенству в рамках поединка сумел оставить за собой звание чемпиона мира в полутяжелом весе, когда отправил противника в нокаут. Кроме того, спортсмен попал на видео, которое было обнародовано в Сети. Бой между боксерами состоялся в Челябинске и продолжался 11 раундов. Многие поклонники чемпиона выразили восхищение его силой и выносливостью. Из 38 побед Ковалева на профессиональном ринге 29 он завоевал досрочно, а Ярд проиграл впервые за 19 боев.
Известно, что Сергей Ковалев сумел заполучить чемпионский титул в феврале 2019, когда после оценок судей одержал победу над выходцем из Колумбии Элейдером Альваресом. Россиянин посвятил последнюю победу своему коллеге Максиму Дадашеву, последний погиб при трагических обстоятельствах.
Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town 👊— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 24 серпня 2019 р.
An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:20