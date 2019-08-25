Американский кардиолог назвал четыре способа для предотвращения гипертонии





В своё время Элизабет Клодас создала методику борьбы с артериальной гипертензией. Прежде всего, человек должен следить за собственным весом, не допуская появления лишних килограмм. Если же они появились, то нужно срочно похудеть благодаря урегулированной диете. Помимо этого, не рекомендуется нагружать организм повышенными физическими нагрузками, но и полностью отказываться от них нельзя. В рационе питания необходимо уменьшить число продуктов, которые содержат натрий.Прежде чем завтракать, обедать или ужинать, можно съесть свежие фрукты или овощи. Во избежание проблем с давлением нужно избавиться от вредных привычек, если таковые присутствуют. Это простые и доступные рекомендации помогут эффективно противостоять повышенному давлению, убежден эксперт.