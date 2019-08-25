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Сушеные сливы замедляют потерю костной ткани при старении

Американские медицинские исследователи подтвердили, что рецепт чернослива традиционной китайской медицины поможет сохранить здоровье костей к старости. В научном журнале Nutrients опубликован обзор 24 исследований, проведенных в 2017 году и посвященных влиянию сушеных слив на общее состояние здоровья.
Сушеные сливы замедляют потерю костной ткани при старении

Исследователи из Университета штата Флорида привлекли к исследованию 236 женщин в период менопаузы. Участниц разделили на две группы, которые ели по 100 граммов сушеных яблок и по 100 граммов чернослива в день в течение года. После сканирования костей спустя три, шесть и двенадцать месяцев, выяснилось, что большую минеральную плотность костной ткани имели те добровольцы, которые ели сушеную сливу. Как отметил профессор Бахрам Арджманди, сушеная слива стала наиболее витаминным продуктом последних десятилетий. Чернослив поддерживает здоровье костей, удерживая их плотность. Сливы содержат различные питательные вещества, в том числе витамин К, калий, медь и бор. По словам доктора Арджманди, они работают синергетически, чтобы предотвратить потерю минералов в костях, что может привести к остеопорозу.

Медики советуют включать чернослив в свой рацион, добавляя в салаты и съедая нужную порцию в чистом виде. Клинические исследования подтвердили данные о том, что сушеные сливы предотвращают и даже устраняют потерю костной массы у женщин в постменопаузе, что было также доказано лабораторными экспериментами на мышах.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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