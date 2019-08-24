NASA расследует первое космическое преступление





Астронавт Энн МакКлейн сейчас подозревается в незаконном получении доступа к денежным счетам своей бывшей партнерши, с которой она жила в однополом браке. Им она обзавелась с борта МКС. У пары был общий ребенок, и астронавт волновалась за него, надеясь, что малыш будет получать от нее материальную помощь, поэтому решила проверить счета экс-жены. Такие действия считаются преступлением, а работа на МКС не освобождает от ответственности перед законодательством.Бывшая супруга по факту произошедшего подала заявление в государственную торговую комиссию, а МакКлейн подтвердила слежку за счетами. Пара состояла в брачном союзе с 2014 года, но в прошедшем году развелась.МКС владеют страны-основатели проекта: РФ, США, Япония, Канада, ЕС. На астронавтов и имущество на станции распространяется национальное право. По правилам, гражданин России подчиняется законам своей страны на борту, гражданин США – своей. При этом преступника могут выдать на Земле и другому государству в случае его виновности.