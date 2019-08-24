Венсан Кассель и Тина Кунаки отметили первую годовщину со дня свадьбы

Церемония бракосочетания Касселя и Кунаки состоялась 24 августа прошлого года. Весной 2019 года у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. Актер намекнул поклонникам в социальных сетях, как супруги называют друг друга дома — Титин и Винц. Фолловеры отметили, что эти прозвища являются очень милыми, а также назвали пару гармоничной и счастливой.Под записью Тины Кунаки собралось множество поздравлений от подписчиков и знаменитостей. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, пара показывает глубокие чувства. Для модели дочь Амазони стала первой, а ее возлюбленный стал отцом в третий раз. В прошлом Венсан Кассель был женат на известной актрисе Монике Беллуччи, но пара рассталась в 2013 году.