Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь показала свою двухэтажную квартиру в Турции

Стоит отметить, что бывшие подруги давно не общаются, а поклонники считают, что Евгения Феофилактова завидует Дарье Пынзарь, ведь она не только смогла выйти замуж очень удачно, но и успела купить квартиру. Недавно бывшая проектантка продемонстрировала свои апартаменты.Дарья и Сергей Пынзари обзавелись недвижимостью в одном из престижных районов Аланьи, а рядом с домом находится бассейн, где можно поплавать, водные горки и даже зона для барбекю.