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Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь показала свою двухэтажную квартиру в Турции

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится с поклонниками подробностями своей жизни с мужем и двумя сыновьями в Турции. Недавно подруга Евгении Феофилактовой показала свою двухэтажную квартиру.
Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь показала свою двухэтажную квартиру в Турции

Стоит отметить, что бывшие подруги давно не общаются, а поклонники считают, что Евгения Феофилактова завидует Дарье Пынзарь, ведь она не только смогла выйти замуж очень удачно, но и успела купить квартиру. Недавно бывшая проектантка продемонстрировала свои апартаменты.

Дарья и Сергей Пынзари обзавелись недвижимостью в одном из престижных районов Аланьи, а рядом с домом находится бассейн, где можно поплавать, водные горки и даже зона для барбекю.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:16

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