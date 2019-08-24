Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь показала свою двухэтажную квартиру в Турции
Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится с поклонниками подробностями своей жизни с мужем и двумя сыновьями в Турции. Недавно подруга Евгении Феофилактовой показала свою двухэтажную квартиру.
Стоит отметить, что бывшие подруги давно не общаются, а поклонники считают, что Евгения Феофилактова завидует Дарье Пынзарь, ведь она не только смогла выйти замуж очень удачно, но и успела купить квартиру. Недавно бывшая проектантка продемонстрировала свои апартаменты.
Дарья и Сергей Пынзари обзавелись недвижимостью в одном из престижных районов Аланьи, а рядом с домом находится бассейн, где можно поплавать, водные горки и даже зона для барбекю.
Стоит отметить, что бывшие подруги давно не общаются, а поклонники считают, что Евгения Феофилактова завидует Дарье Пынзарь, ведь она не только смогла выйти замуж очень удачно, но и успела купить квартиру. Недавно бывшая проектантка продемонстрировала свои апартаменты.
Дарья и Сергей Пынзари обзавелись недвижимостью в одном из престижных районов Аланьи, а рядом с домом находится бассейн, где можно поплавать, водные горки и даже зона для барбекю.