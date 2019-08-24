Marvel выпустит сериал о женской версии Халка
Кинокомпания Marvel показала женский вариант персонажа Халк. Наличие существующих планов на введение нового героя сообщили официальные представители студии, однако сроки неизвестны.
Согласно анонсу, вскоре на экраны выйдет женская версия Халка, которая появится в сериале She-Hulk. В новой истории станет известно о зеленокожей женщине-Халк, которая может появиться также в продолжении “Человека-паука”. Проект планируется выпускать на просторах Disney+, однако эксперты отмечают, что права на съемки фильма снова оказались у компании Sony.
На данный момент подробности проекта не раскрываются, но специалисты ожидают премьеру нового фильма не ранее 2021 года. В Marvel также не раскрыли вероятного актера, который может сыграть указанного персонажа.
Согласно анонсу, вскоре на экраны выйдет женская версия Халка, которая появится в сериале She-Hulk. В новой истории станет известно о зеленокожей женщине-Халк, которая может появиться также в продолжении “Человека-паука”. Проект планируется выпускать на просторах Disney+, однако эксперты отмечают, что права на съемки фильма снова оказались у компании Sony.
На данный момент подробности проекта не раскрываются, но специалисты ожидают премьеру нового фильма не ранее 2021 года. В Marvel также не раскрыли вероятного актера, который может сыграть указанного персонажа.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:27