Marvel выпустит сериал о женской версии Халка





Согласно анонсу, вскоре на экраны выйдет женская версия Халка, которая появится в сериале She-Hulk. В новой истории станет известно о зеленокожей женщине-Халк, которая может появиться также в продолжении “Человека-паука”. Проект планируется выпускать на просторах Disney+, однако эксперты отмечают, что права на съемки фильма снова оказались у компании Sony.На данный момент подробности проекта не раскрываются, но специалисты ожидают премьеру нового фильма не ранее 2021 года. В Marvel также не раскрыли вероятного актера, который может сыграть указанного персонажа.