Стася Милославская озвучила обязательные качества для ее мужчины

Как передает PeopleTalk, для Стаси Милославской не критично, если ее избранник будет успешнее. Для актрисы подходит и роль жены гения, но при этом она мечтает чувствовать себя слабой и уязвимой. Звезда не устоит перед образованным, заботливым, забавным мужчиной, обладающим самоиронией. При этом она уверена, что каждая независимая и сильная женщина хочет чувствовать себя в отношениях ранимой и нежной. Актриса не против следовать за своим возлюбленным, доверяя его мнению и суждениям.Имеются сведения, что Стася Милославская строит отношения с коллегой Александром Петровым, ставшим звездой военной драмы “Т-34”. Пару заметили на фестивале “Кинотавр” в Сочи и на совместном отдыхе в Италии.