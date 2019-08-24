Дарья Мельникова кормит младшего сына грудью во время перерывов на работе

В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова в декабре родился второй сын, которого назвали Марком. Звездная мать стала более задействована в кино и разнообразных проектах, а также чаще демонстрировать ребенка публике. На очередном фото артистка запечатлена около трансформаторной будки с предупреждающим знаком. При этом звезда кормит младшего сына грудью.Поклонники предположили, что Дарье Мельниковой пришлось кормить грудью, будучи на работе. Многие подписчицы поддержали звезду, вспомнив в комментариях, что им тоже приходилось брать ребенка с собой. Как известно, пара также занимается воспитанием старшего наследника по имени Артур, рождение которого скрывалось около 8 месяцев.