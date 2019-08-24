Ученые рассказали о влиянии холода на хороший сон
Спать в условиях холода полезно для здоровья. По мнению ученых, в таком случае сон будет глубоким и крепким.
эксперты смогли выявить наиболее подходящую температуру воздуха для сновидений: не менее 166 и не больше 19 градусов тепла по Цельсию. Они считают, что ныне необходимо более тщательно изучить и понять роль регуляции температуры в организме людей. Те же источники утверждают, что если температура в помещении выше рекомендуемой, то тогда можно допустить нарушение сна или появление бессонницы.
Как пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на ученых, температура тела человека в течение суток соответствует естественным нормам падений и взлетов. «Пик» наступает ближе к вечеру и располагается на самом низком уровне около 5 часов утра. Человек засыпает, а его температура в это время снижается. Чтобы быстрее погрузиться в сон, нужно находиться в прохладной комнате, именно этот фактор влияет на глубокий и хороший сон.
Согласны с этим в Центре исследований сна Университета Южной Австралии. Там выяснили, что бессонница появляется в жарких помещениях. Это провоцирует повышенное возбуждение, а люди в конечном счете долгое время не могут уснуть до того момента, пока их тело не снизится до необходимой температуры. Когда организм ощущает жару, ему проблематично уничтожать жировые накопления, так как при таких условиях предотвращается гормон роста. Таким образом, температура в диапазоне 16-19 градусов Цельсия поможет похудеть нуждающимся в этом.
эксперты смогли выявить наиболее подходящую температуру воздуха для сновидений: не менее 166 и не больше 19 градусов тепла по Цельсию. Они считают, что ныне необходимо более тщательно изучить и понять роль регуляции температуры в организме людей. Те же источники утверждают, что если температура в помещении выше рекомендуемой, то тогда можно допустить нарушение сна или появление бессонницы.
Как пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на ученых, температура тела человека в течение суток соответствует естественным нормам падений и взлетов. «Пик» наступает ближе к вечеру и располагается на самом низком уровне около 5 часов утра. Человек засыпает, а его температура в это время снижается. Чтобы быстрее погрузиться в сон, нужно находиться в прохладной комнате, именно этот фактор влияет на глубокий и хороший сон.
Согласны с этим в Центре исследований сна Университета Южной Австралии. Там выяснили, что бессонница появляется в жарких помещениях. Это провоцирует повышенное возбуждение, а люди в конечном счете долгое время не могут уснуть до того момента, пока их тело не снизится до необходимой температуры. Когда организм ощущает жару, ему проблематично уничтожать жировые накопления, так как при таких условиях предотвращается гормон роста. Таким образом, температура в диапазоне 16-19 градусов Цельсия поможет похудеть нуждающимся в этом.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:28