Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский увлеклись скандинавской ходьбой

Поклонники долгое время восхищаются стройной фигурой Высоцкой, а накануне публика узнала, в чем заключается секрет звезды. Оказалось, что телеведущая внезапно заинтересовалась скандинавской ходьбой, а недавно отправилась на поиски кофе во время отпуска. Артистка запечатлена поднимающейся на небольшую гору по грунтовой дороге вместе с супругом. В комментариях фолловеры отметили, что Андрей Кончаловский и его жена выглядят подтянутыми и загорелыми.Юлия Высоцкая отмечала в соцсетях, что старается каждый день уделять 30-40 минут тренировкам, например, плавает, ходит, бегает, занимается пилатесом и йогой. Артистка на собственном опыте смогла убедиться, что для поддержания привлекательности фигуры нужна последовательность, а не интенсивность.