Медики развенчали мифы о несуществующих болезнях, которыми родители запугивают детей





Выяснилось, что запугивание детей разными заболеваниями, такими как менингит, если ходить без шапки, и появление бородавок от касания к жабам оказались неправдой. Эксперты объяснили, что воспаление головного мозга вызывают бактерии и вирусы, но никак не холодный воздух, а наросты на пальцах появляются по той же причине, но не от лягушек. Одним из главных мифов детства является проглоченная жвачка. Родители уверяли, что если её глотнуть, она будет перевариваться много лет, но на самом деле это заблуждение. Жвачка действительно чуть медленнее будет расщепляться, но выйдет в течение нескольких дней с другой едой.Хруст пальцами тоже вызывал негодование у родителей, однако запугивание артритом оказалось выдумкой, ровно как и запрет смотреть на сварку. Но последнее всё-таки может вызвать ожог глаза. Большим удивлением повзрослевших детей стало то, что ёжики не носят яблоки и грибы на своих иголках. Оказалось, что млекопитающее вообще не ест перечисленные продукты, питаясь насекомыми, в редких случаях - ягодами.