Disney показала первый трейлер экранизации мультфильма «Леди и Бродяга»





Мультфильм «Леди и Бродяга» стал 15-й полнометражной работой студии Уолта Диснея и вышел в прокат в далеком 1955 году. Спустя 51 год лента была восстановлена, переработана и издана на DVD в рамках серии «Disney’s Platinum Edition», а еще спустя 13 лет было объявлено о создании киноверсии легендарной истории.Сам фильм будет показан в средине ноября 2019 года на стриминговом сервисе Disney+, однако уже сейчас известны некоторые подробности будущей ленты. Так главную роль в киноадаптации исполнил бездомный пес по кличке Монте из города Лас-Крусес, штат Нью-Мексико. Его создатели киноверсии «Леди и Бродяги» взяли из приюта для животных Феникса. Кроме того, на YouTube появился трейлер будущей экранизации, в котором можно увидеть не только главного героя, но и его возлюбленную – собаку породы кокер-спаниель.Озвучили ведущих персонажей Тесса Томпсон («Крид 2», «Мстители: Финал») и Джастин Теру («Маньяк», «Мегамозг» «Джон Адамс»). Режиссерское кресло «Леди и Бродяги» занял Чарли Бин, который по совместительству исполнял роль сценариста, а продюсером стал Бригэм Тейлор.