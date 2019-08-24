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Disney показала первый трейлер экранизации мультфильма «Леди и Бродяга»

Студия Disney показала первый трейлер экранизации легендарного мультфильма «Леди и Бродяга». Главную роль в фильме исполнил бездомный пес по кличке Монте.
Disney показала первый трейлер экранизации мультфильма «Леди и Бродяга»

Мультфильм «Леди и Бродяга» стал 15-й полнометражной работой студии Уолта Диснея и вышел в прокат в далеком 1955 году. Спустя 51 год лента была восстановлена, переработана и издана на DVD в рамках серии «Disney’s Platinum Edition», а еще спустя 13 лет было объявлено о создании киноверсии легендарной истории.

Сам фильм будет показан в средине ноября 2019 года на стриминговом сервисе Disney+, однако уже сейчас известны некоторые подробности будущей ленты. Так главную роль в киноадаптации исполнил бездомный пес по кличке Монте из города Лас-Крусес, штат Нью-Мексико. Его создатели киноверсии «Леди и Бродяги» взяли из приюта для животных Феникса. Кроме того, на YouTube появился трейлер будущей экранизации, в котором можно увидеть не только главного героя, но и его возлюбленную – собаку породы кокер-спаниель.

Озвучили ведущих персонажей Тесса Томпсон («Крид 2», «Мстители: Финал») и Джастин Теру («Маньяк», «Мегамозг» «Джон Адамс»). Режиссерское кресло «Леди и Бродяги» занял Чарли Бин, который по совместительству исполнял роль сценариста, а продюсером стал Бригэм Тейлор.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:57

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