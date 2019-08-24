Игорь Крутой поздравил дочь с днем рождения посредством видео поющих Филиппа Киркорова и внучки

В честь дня рождения дочери Игорь Крутой поделился видеозаписью, записанной совместно с внучкой Деми-Роуз и Филиппом Киркоровым. Композитор сыграл мелодию “Пусть бегут неуклюже” крокодила Гены, а его внучка вместе с российским поп-королем в это время пели. На кадрах видно, что певец приободряет ребенка, поощряя на более смелое выступление. Ролик был записан дома у композитора, где, как поняли поклонники, часто гостит Киркоров.В комментариях многие поздравили Викторию Крутую с днем рождения, а также не прошел мимо и сам поп-король. Как известно, у Крутого имеется три внучки — Деми-Роуз и две дочери сына.