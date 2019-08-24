Дочь Михаила Галустяна попросила родить ей брата

Аккаунт в соцсетях Виктории Галустян пестрит семейными фото, однако недавно ходили слухи, что супруги подали на развод. Резидент «Comedy Club» поспешил развеять догадки и опроверг ложную информацию. Накануне супруга шоумена опубликовала новое видео, в котором 8-летняя дочь Эстелла озвучила желаемые подарки на день рождения., - заявила девочка. Подписчики умилились детскими словами, но отмечать свой день рождения она будет уже 25 августа, и, вероятно, не все желания сбудутся к этому времени.