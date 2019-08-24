Airbus представил проект инновационного «птичьего» самолета





Представители компании представили концепт под названием Bird of Prey с довольно нестандартными решениями. Проект представляет собой региональный самолет-высокоплан вместимостью 80 пассажиров и способностью преодолевать не менее 1500 километров. Большинство консолей крыла обладают плоской формой, но при этом они сильно изгибаются в основании и прикрепляются к фюзеляжу по отдельности. Под крылом расположены четыре турбовинтных мотора: по пару с каждой стороны.Другими особенностями являются хвостовое оперение и законцовки крыла, позволяющие регулировать крен. Оперение на хвосте состоит из определенных деталей, и здесь отсутствует вертикальный стабилизатор для сокращения лобового столкновения. По мнению сотрудников Airbus, использование нестандартных технологий, включая энергетическую гибридную установку, дало бы возможность уменьшить трату горючего до 50% по сравнению с такими же самолетами, но концерн не намерен пока еще реализовывать этот проект.