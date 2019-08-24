Фанаты активно обсуждают изменившуюся внешность Александра Домогарова

Фильм Светланы Дружининой «Гардемарины-4» станет настоящим событием для любителей отечественного кинематографа. В продолжении культовой серии снимутся такие известные актеры, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Михаил Мамаев и Александр Домогаров. Однако поклонникам ленты стоит быть готовыми к тому, что после выхода последней части прошло уже 27 лет, а это значит, что исполнители главных ролей выглядят соответственно их возрасту.Но комментарии под публикациями на официальной странице фильма «Гардемарины-4» в Instagram подтверждают, что не все фанаты фильма готовы увидеть своих любимцев постаревшими. Так, размещенное в аккаунте фото, на котором изображен 56-летний Александр Домогаров, вызвало активное обсуждение в Сети. Поклонники артиста заметили, что тот сильно поправился и выглядит старше своего возраста, кроме того они предположили, что причиной тому пристрастие актера к спиртным напиткам. Однако некоторые менее скептически настроенные подписчики страницы предположили, что это просто грим, или же результат контраста между привычным образом Домогарова и его новым, более молодежным стилем одежды.