В Калифорнии начали шить футболки из молока
В Калифорнии стартап Mi Terro предложил использовать коровье молоко для выпуска футболок. На 6 л произведенного продукта приходится по 1 л отхода в виде белковой массы, из которой начали шить одежду.
Ткань делают из поступающего сырья. Вначале в соответствии с технологией скисшее молоко перерабатывается, далее оно полностью обезвоживается. Полученный порошок очищают, он состоит из казеина, представляющего собой продукт ферментации белка - казеиногена, из него на 80% состоит молоко. Далее сухой элемент растворяют в щёлочи, затем он поступает на прядильное оборудование. После промывки раствором кислоты нити сплетаются в ткань. Футболки прошли испытания, их можно стирать в машине или руками. Одежда обладает мягкостью и хорошо растягивается. Вместе с тем, она имеет антибактериальные свойства, не мнётся и не впитывает влагу.
Для изготовления одного экземпляра требуется пять стаканов молока. Разработчики собираются реализовать проект путем краудфандинга, денежные средства собирают на интернет-ресурсе Kickstarter. В рамках проекта одно изделие оценили в 35 долларов, в торговые сети футболки поступят по 60 долларов за единицу товара.
Ткань делают из поступающего сырья. Вначале в соответствии с технологией скисшее молоко перерабатывается, далее оно полностью обезвоживается. Полученный порошок очищают, он состоит из казеина, представляющего собой продукт ферментации белка - казеиногена, из него на 80% состоит молоко. Далее сухой элемент растворяют в щёлочи, затем он поступает на прядильное оборудование. После промывки раствором кислоты нити сплетаются в ткань. Футболки прошли испытания, их можно стирать в машине или руками. Одежда обладает мягкостью и хорошо растягивается. Вместе с тем, она имеет антибактериальные свойства, не мнётся и не впитывает влагу.
Для изготовления одного экземпляра требуется пять стаканов молока. Разработчики собираются реализовать проект путем краудфандинга, денежные средства собирают на интернет-ресурсе Kickstarter. В рамках проекта одно изделие оценили в 35 долларов, в торговые сети футболки поступят по 60 долларов за единицу товара.
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:04