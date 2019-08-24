Опубликован снимок смартфона Moto E6 Plus с каплевидным вырезом
В Сети появились снимки нового смартфона Moto E6 Plus. Снимки во всеобщем доступе появились благодаря публикации инсайдера Роланда Квандта.
Судя по имеющимся изображениям, мобильный аппарат выйдет на рынок с основной двойной камерой и каплевидным вырезом, а также сканером отпечатков пальцев. Последний разработчики могли спрятать под эмблему тыльной стороны Moto E6 Plus.
Про технические параметры устройства информатор ничего не рассказал. Прежде в интернете появлялись данные о функционирующей в смартфоне однокристальной платформе MediaTek Helio P22 и объеме оперативной памяти в 4 Гб.
Судя по имеющимся изображениям, мобильный аппарат выйдет на рынок с основной двойной камерой и каплевидным вырезом, а также сканером отпечатков пальцев. Последний разработчики могли спрятать под эмблему тыльной стороны Moto E6 Plus.
Про технические параметры устройства информатор ничего не рассказал. Прежде в интернете появлялись данные о функционирующей в смартфоне однокристальной платформе MediaTek Helio P22 и объеме оперативной памяти в 4 Гб.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:55