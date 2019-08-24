«В 18 лет – с вещами на выход!»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в шутливой форме поздравила сына с днем рождения

«Я еще много чего дня нас с тобой сделаю, но помни, в 18 – с вещами на выход», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Невзирая на то, что Алена Водонаева до сих пор считается одной из самых ярких героинь «Дома-2», да и в свои 37 лет она по-прежнему обладает эффектной внешностью, в личной жизни звездная мамочка не единожды терпела неудачи.Не так давно бизнесвумен рассталась со своим вторым супругом Алексеем Косинусом. И хотя Водонаева не рассказывает всех подробностей разрыва известно, они с диджеем уже подписали документы на развод. К слову, сразу же после расторжения брака Алена вместе с сыном уехала в отпуск в Соединенные Штаты Америки, где провела чуть больше месяца.Еще в Лос-Анджелесе Водонаева несколько раз указывала на то, что 9-летний наследник является ее лучшим другом. На отдыхе они веселились и наслаждались обществом друг друга.Вчера, 23 августа, наследник Водонаевой праздновал свое день рождение, с чем звезда «Дома-2» и поспешила поздравить его в личном микроблоге. Алена опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию с недавней фотосъемки, на которой она позируют в огромных бигуди, а Богдан забрался на крышу машины.Под фото Водонаева оставила пост, в котором назвала сына своей любовь, серьезным и умным парнем, своим хулиганом и рок-н-рольщиком, а также указала на то, что именно он вдохновляет ее.