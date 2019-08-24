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«В 18 лет – с вещами на выход!»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в шутливой форме поздравила сына с днем рождения

Бывшая участница прославленного телешоу «Дом-2» Алена Водонаева в шутливой манере поздравила единственного наследника с днем рождения. Мальчику исполнилось 9 лет.
«В 18 лет – с вещами на выход!»: Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в шутливой форме поздравила сына с днем рождения

Невзирая на то, что Алена Водонаева до сих пор считается одной из самых ярких героинь «Дома-2», да и в свои 37 лет она по-прежнему обладает эффектной внешностью, в личной жизни звездная мамочка не единожды терпела неудачи.

Не так давно бизнесвумен рассталась со своим вторым супругом Алексеем Косинусом. И хотя Водонаева не рассказывает всех подробностей разрыва известно, они с диджеем уже подписали документы на развод. К слову, сразу же после расторжения брака Алена вместе с сыном уехала в отпуск в Соединенные Штаты Америки, где провела чуть больше месяца.

Еще в Лос-Анджелесе Водонаева несколько раз указывала на то, что 9-летний наследник является ее лучшим другом. На отдыхе они веселились и наслаждались обществом друг друга.

Вчера, 23 августа, наследник Водонаевой праздновал свое день рождение, с чем звезда «Дома-2» и поспешила поздравить его в личном микроблоге. Алена опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию с недавней фотосъемки, на которой она позируют в огромных бигуди, а Богдан забрался на крышу машины.

Под фото Водонаева оставила пост, в котором назвала сына своей любовь, серьезным и умным парнем, своим хулиганом и рок-н-рольщиком, а также указала на то, что именно он вдохновляет ее.

«Я еще много чего дня нас с тобой сделаю, но помни, в 18 – с вещами на выход», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:42

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