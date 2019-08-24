Алла Пугачева дала рекомендацию женщинам почтенного возраста "ловить кайф" от жизни

На новом опубликованном снимке Алла Пугачева позирует с Лаймой Вайкуле и широко улыбается. В подписи к фото артистка обратилась ко всем “девушкам почтенного возраста”, посоветовав не унывать из-за проблем в жизни. Примадонна считает, что нужно “ловить кайф” от каждого момента и продолжать верить в лучшее даже в невыносимых ситуациях.Алла Пугачева готовится к отъезду домой после летних каникул в Латвии, где часто встречалась с Лаймой Вайкуле. Недавно артистки устроили двойное свидание с мужьями на берегу Балтийского моря. Как передает Teleprogramma, Примадонна занялась собственным здоровьем и похудела, чтобы увидеть, как растут ее дети. На данный момент звезда вместе с супругом воспитывает пятилетних Лизу и Гарри Галкиных.