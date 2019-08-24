В одном из приютов США поселился гигантский кот





Сотрудники приюта в Филадельфии отметили, что этот кот не относится к породам мейн-кун или саванна. Также питомец по кличке БиДжей не просто набрал вес, а имеет аномально широкую кость. Кот появился в центре помощи животным 22 августа, а после взвешивания оказалось, что его вес превышает 12 кг. Он сам по себе отличается крупными размерами, а также имеет несколько лишних килограммов. БиДжей является представителем обычной домашней короткошерстной кошки, ему два года, и он обладает покладистым характером.Кот остался на улице из-за того, что его бывшие хозяева не смогли больше за ним ухаживать. После публикации его истории в социальных сетях питомец быстро стал популярным и за ним уже выстроилась очередь заинтересованных граждан. БиДжея также хотели забрать в кинологический отдел в качестве первого служебного кота.