Исследователи из США назвали способы уменьшить вред от пользования смартфоном





Современные технологии дают огромное преимущество человечеству, но при этом способны принести вред здоровью. Самыми распространенными симптомами являются боли в шее, спине, запястье и некоторых других частях тела. Предотвратить неприятные чувства поможет правильно выбранный смартфон. Научные сотрудники одного из ВУЗов в Индиане предлагают людям приобретать гаджет, который в наибольшей степени подойдет для ладони, и при этом он смог бы обхватить аппарат указательным и большим пальцами.Самым лучшим способом не допустить появление боли в руке при использовании мобильной техники: разместить смартфон на поверхности при работе с ним. Печатать рекомендуется двумя руками, а запястья должны быть выпрямлены. Все это поможет снизить напряжение. Правильная осанка тоже имеет значение в случае пользования устройством. Самый подходящий вариант размещения - на уровне глаз или груди, так как в данном случае шея будет не так сильно сгибаться и поможет поддержать приемлемую позицию. Не стоит и чересчур сильно держать руками гаджет.