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Исследователи из США назвали способы уменьшить вред от пользования смартфоном

Ученые из США выяснили, как можно снизить вред для здоровья, пользуясь смартфоном. Для этого нужно покупать подходящее для объема ладони устройство.

Современные технологии дают огромное преимущество человечеству, но при этом способны принести вред здоровью. Самыми распространенными симптомами являются боли в шее, спине, запястье и некоторых других частях тела. Предотвратить неприятные чувства поможет правильно выбранный смартфон. Научные сотрудники одного из ВУЗов в Индиане предлагают людям приобретать гаджет, который в наибольшей степени подойдет для ладони, и при этом он смог бы обхватить аппарат указательным и большим пальцами.

Самым лучшим способом не допустить появление боли в руке при использовании мобильной техники: разместить смартфон на поверхности при работе с ним. Печатать рекомендуется двумя руками, а запястья должны быть выпрямлены. Все это поможет снизить напряжение. Правильная осанка тоже имеет значение в случае пользования устройством. Самый подходящий вариант размещения - на уровне глаз или груди, так как в данном случае шея будет не так сильно сгибаться и поможет поддержать приемлемую позицию. Не стоит и чересчур сильно держать руками гаджет.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:54

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