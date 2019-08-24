Тина Канделаки обвинила фанатов Кэти Перри в жалобах в Instagram





43-летняя Канделаки написала в своём Telegram-канале, что стала жертвой «теневого бана» в Instagram из-за многочисленных жалоб поклонников Перри на её аккаунт. Он подразумевает под собой уменьшение охвата постов и отрицательную динамику последователей, а добиться его очень легко, всего лишь пожаловавшись на страницу пользователя., - написала телеведущая. Она подчеркнула, что, несмотря на многомиллионную аудиторию, в России Instagram нет технической службы поддержки., - добавила Канделаки. Напомним, неделю назад генеральный продюсер «Матч ТВ» заявила, что на одной из вечеринок столкнулась с харассментом от Кэти Перри. Последняя, будучи в алкогольном опьянении, приставала к Канделаки, а получив отпор, переключилась на другую «жертву».