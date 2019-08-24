В России создан материал, позволяющий заряжать гаджеты от человеческого тела





Первый термоэлектрический материал с расположенными в упорядоченном порядке трубками наноразмера имеет полимерную природу, но его электропроводность повышена в несколько раз. Уточняется, что такой материал, примененный в смартфоне, часах или умном браслете, поможет зарядить гаджет благодаря теплу человеческого тела. Конвертация будет происходить из-за разницы температуры в местах стыковки проводников и пластины. КПД различных сплавов не превышает 10%, но найденный полимер имеет высокую электропроводность, которая увеличивается за счет химических компонентов.При особой обработке фактор мощности материала повысился в четыре раза. Это поможет перерабатывать тепло, исходящее от тела человека, при сочетании с контрастом с комнатной температурой.