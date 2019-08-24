Охотник за сокровищами обнаружил НЛО на дне Бермудского треугольника





Известный охотник за сокровищами Даррелл Миклос уже некоторое время исследует воды Карибского бассейна в поисках места кораблекрушения пиратских суден Фрэнсиса Дрейка, однако неожиданно обнаружил находку иного рода. По словам дайвера, во время одного из погружений, места для которых он выбирал, руководствуясь секретными картами, созданными астронавтом Гордоном Купером, он нашел НЛО.То, что Миклос считает ничем иным, как гигантским космическим кораблем пришельцев, он обнаружил на дне Бермудского треугольника, который и без того имеет славу места, где происходят странные и необъяснимые явления. Охотник за сокровищами утверждает, что видел пять образований, напоминающие руки и имевшие размер, сходный орудиям линкора. По словам дайвера, подобное не могло быть создано природой или человеком, так как оно не похоже ни на что из ныне существующего на Земле.